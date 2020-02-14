Российские биатлонистки показали худший результат в истории в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира. Сегодня, 14 февраля, лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 21-е место.

Ранее сборная России ни разу не оказывалась за пределами топ-20 в данной дисциплине на мировом первенстве. Худший результат команда показала в 2016-м году в Холменколлене, тогда Юрлова финишировала 19-й и тоже стала лучшей из россиянок. На том чемпионате мира сборная России не завоевала ни одной награды.

Напомним, сегодня Юрлова допустила три промаха на стрельбе. Миронова стала 38-й, зайдя на два штрафных круга. Куклина промахнулась четыре раза и заняла 48-е место, Старых с таким же количеством неточных выстрелов — 53-я.