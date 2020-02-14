Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира Ladies Trophy в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она встречалась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс и потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время Потапова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала лишь три брейка из семнадцати возможных. Бертенс восемь раз ошиблась на подаче, сделала пять эйсов и взяла четыре гейма на подаче россиянки.

Следующей соперницей Бертенс станет российская теннисистка Екатерина Александрова, которая вышла в полуфинал без борьбы на отказе Петры Квитовой. Чешка снялась с турнира по состоянию здоровья.

Соревнования в Петербурге продлятся до 16 февраля, призовой фонд составляет 848 тысяч долларов.