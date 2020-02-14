Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал постановщиком новой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании.

На своей странице в «Инстаграме» Жулин опубликовал фотографию с фигуристами. «Ставим новую программу», — написал тренер под публикацией.

Напомним, Бойкова и Козловский завоевали золотые медали чемпионата Европы 2020 года, который в январе состоялся в Граце (Австрия). В марте им предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада). Фигуристы, тренирующиеся в Санкт-Петербурге в школе Тамары Москвиной, проводят второй сезон на взрослом уровне.

Жулин является чемпионом мира в танцах на льду. На данный момент под его руководством тренируются чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.