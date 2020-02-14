Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что спортсмен залечил все повреждения перед чемпионатом мира в Антхольце. По ходу текущего сезона Логинова преследовали боли в спине и локте, однако Касперович утверждает, что сейчас спортсмена не беспокоят микротравмы.

«Все нормально, к чемпионату мира он подошел в хорошей форме, травмы его уже не беспокоят», — сказал тренер, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Логинов уже пробежал одну гонку в Антхольце, в составе сборной России он занял шестое место в смешанной эстафете. В субботу, 15 февраля, спортсмен выступит в спринте, в воскресенье — в гонке преследования. Чемпионат мира продлится до 23 февраля.