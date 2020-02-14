Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубковых турнирах на два года.

Такое решение приняла палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю. В течение двух сезонов клуб не сможет выступать в клубных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что санкция была применена по результатам расследования на предмет нарушений правил финансового фейр-плей. Кроме того, «Манчестер Сити» обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Отмечается, что английский клуб имеет право обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).