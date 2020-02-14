Российские биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Светлана Миронова не захотели общаться с журналистами после неудачного выступления в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсменки не стали останавливаться в микст-зоне. Они дали комментарии только телевизионной бригаде «Матч ТВ».

Напомним, россиянки показали худший в истории результат, впервые не попав топ-20 по итогам спринта в рамках чемпионата мира. Лучшей из команды стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 21-е место с тремя промахами. Миронова стала 38-й, зайдя на два штрафных круга. Куклина промахнулась четыре раза и заняла 48-е место, Старых с таким же количеством неточных выстрелов — 53-я.