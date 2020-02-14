Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский пропустил утреннюю тренировку команды. Как объяснил главный тренер Джоэль Кенневилль, вратарь не вышел на лед по состоянию здоровья.

«Бобровский пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни», — сказал Кенневилль после раскатки.

На данный момент «Флорида Пантерз» идет на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции, имея 66 очков после 57 матчей. В последней встрече команда потерпела крупное поражение от «Филадельфии Флайерз» со счетом 2:6. Бобровский пропустил три шайбы за 19 минут игры и был заменен. Вместо него на лед вышел Сэм Монтембо, однако он тоже позволил трижды поразить свои ворота.

В следующем матче «Флорида» на своей арене примет «Эдмонтон Ойлерз», игра состоится в ночь с 15 на 16 февраля по московскому времени.