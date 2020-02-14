В Эстерсунде (Швеция) стартует многодневка «Ски Тур», которая будет проходить в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу, 15 февраля, состоится мужская гонка с раздельного старта на 15 километров свободным стилем.

FIS опубликовала старт-лист на гонку, Россию будут представлять восемь спортсменов. Первым из россиян на дистанцию отправится Евгений Белов, получивший 23-й номер. 36-м гонку начнет Иван Якимушкин, сразу после него стартует Денис Спицов.

Андрей Мельниченко будет выступать под 46-м номером, Андрей Ларьков — 50-м, Артём Мальцев — 54-м. Последними из россиян стартуют Сергей Устюгов и Александр Большунов, получившие 66-й и 70-й номера соответственно.

В гонке также примет участие норвежец Йоханнес Клэбо, восстанавливающийся после перелома пальца. Он отправится в гонку 68-м.