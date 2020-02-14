В шведском Эстерсунде стартует новая лыжная многодневка «Ски Тур». Сегодня, 15 февраля, состоится первая мужская гонка, спортсмены преодолеют 15 километров свободным стилем.

Сборную России будут представлять восемь лыжников: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Андрей Краснов, Артем Мальцев и Евгений Белов. Белов будет стартовать первым из россиян, Большунов — последним.

Также в многодневке примет участие лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо, который еще не восстановился после перелома пальца. Тренер пояснил, что спортсмену необходимо выступить на «Ски Туре», чтобы сохранить шансы на борьбу за победу в общем зачете Кубка мира.