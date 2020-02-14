Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч с «Монпелье» в 25-м туре чемпионата Франции. Игра состоится сегодня, 14 февраля, арбитр даст свисток к началу встречи в 22:45 по московскому времени.

*aligné par 😉 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 14, 2020

Матч будет проходить в Фонвьее на стадионе «Луи II». На данный момент «Монако» идет на седьмом месте французской Лиги 1, имея в своем активе 37 очков после 24 встреч. «Монпелье» занимает пятую строчку, имея на два балла больше.

Ранее стало известно, что Головин не примет участие в следующем матче «Монако». В 26-м туре команда встретится с «Дижоном», однако россиянин не сыграет из-за перебора желтых карточек. В предыдущих десяти матчах он получил три предупреждения.