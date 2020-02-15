В Антхольце (Италия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 15 февраля, состоится мужская спринтерская гонка, спортсмены выйдут на старт в 16:45 по московскому времени.

Сборную России будут представлять четыре участника: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. С кандидатурой Поршнева тренерский штаб определился лишь за день до гонки, также рассматривался вариант с привлечением Эдуарда Латыпова.

Порнев начнет гонку первым из россиян, он получил четвертый стартовый номер. Логинов стартует 43-м, Гараничев — 58-м. Последним из россиян спринт начнет Елисеев, получивший 67-й номер.

В гонке также примут участие братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также французы Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе.

Напомним, после двух гонок сборная России не имеет ни одной медали.