Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате мира в Антхольце. Сборная России впервые в истории не попала в топ-20, Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 21-й.

«Гонку смотрел, но не до конца, расстроился. Надеялись сегодня и на другого лидера нашей сборной Светлану Миронову, она могла более ярко выступить. Очень сложные погодные условия, финишный круг ей тяжело дался, поэтому получился средний уровень», — сказал Чепиков, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что Юрлова тоже могла бороться за медали, но допустила досадные промахи. Чепиков отметил, что впереди еще несколько гонок, поэтому шансы проявить себя ещё остаются. Однако в индивидуальной гонке надо быть психологически уравновешенными, так как цена ошибки очень высока, добавил специалист.

Напомним, следующая женская гонка состоится 16 февраля, спортсменки выйдут на старт пасьюта. За Россию побегут Юрлова-Перхт, Миронова, Ирина Старых и Лариса Куклина.