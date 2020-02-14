В шведском Эстерсунде стартует новая лыжная многодневка «Ски Тур». Первая гонка состоится завтра, 15 февраля, спортсменки пробегут 10 километров свободным стилем.

FIS опубликовал старт-лист на гонку. Первой на дистанцию отправится россиянка Алия Иксанова, второй — её соотечественница Диана Головань. Анна Нечаевская выйдет на старт под 20-м номером, сразу после неё побегут Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова. Алиса Жамбалова получила 29-й номер, лидер сборной России Наталья Непряева стартует 32-й.

В гонке также примет участие норвежка Тереза Йохауг, она будет выступать под номером 38.

Напомним, многодневка проходит в рамках Кубка мира. На данный момент Йохауг возглавляет общий зачет, Непряева идет на второй позиции.