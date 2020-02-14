Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам января.

Об этом сообщает пресс-служба лиги. В прошедшем месяце 19-летний норвежский форвард принял участие в двух матчах Бундеслиги и записал на свой счет пять забитых голов. При этом Холанд ни разу не попал в стартовый состав своей команды.

На приз также претендовали нападающий «Боруссии» Джейдон Санчо, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитники мюнхенского клуба Леон Горетцка и Иван Перишич.

Напомним, Холанд присоединился к составу «Боруссии» в январе 2020 года, до этого он выступал в Австрии за «Ред Булл Зальцбург». 19-летний норвежец является воспитанником «Брюне». Сумма его трансфера в дортмундский клуб составила 20 миллионов евро, он подписал контракт до 2024 года.