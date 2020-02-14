Сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачете Кубка наций после женской спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Возглавляет рейтинг команда Норвегии, на второй строчке идет сборная Франции, на третьей — Швеции.

Напомним, победительницей спринта в Антхольце стала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, завоевавшая первое личное золото чемпионатов мира. Второе место заняла представительница США Сьюзен Данкли, третье — чешка Луция Харватова.

Россиянки не попали в топ-20, лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 21-е место. Светлана Миронова финишировала 38-й, Лариса Куклина — 48-й. Худший результат показала Ирина Старых, показавшая 53-е время.

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира состоится женская гонка преследования.