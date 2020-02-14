Сборная России по биатлону вновь провалила гонку на чемпионате мира, а «Зенит» одержал первую победу после ухода Плазы. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Зенит» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Сине-бело-голубые» провели первую встречу после увольнения главного тренера Джоана Плазы. Сегодня командой руководил его ассистент Сергей Вознюк. «Зенит» выиграл со счетом 84:82, исход матча решился на последних секундах.

Россиянки провалили спринт на чемпионате мира по биатлону

Сборная России по биатлону вновь провела неудачную гонку на чемпионате мира. Сегодня ни одна из россиянок не попала в топ-20 женского спринта, показав худший результат в истории. Екатерина Юрлова-Перхт стала 21-й, Светлана Миронова — 38-й, Лариса Куклина — 48-й, Ирина Старых — 53-й. Победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.

В «Валенсии», где играет Черышев, обнаружена ветряная оспа

Защитник «Валенсии» Алессандро Флоренци заболел ветряной оспой. Утверждается, что вирусное заболевание было обнаружено сегодня, 14 февраля, в результате тестов. Напомним, в состав «Валенсии» входит полузащитник сборной России Денис Черышев.

Кокорин был замечен в экипировке «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был замечен в форме футбольного клуба «Сочи» на сборе в Турции. Вместе с Денисом Глушаковым он наблюдал за товарищеским матчем «Ахмата» и «Сочи», который завершился вничью (2:2). Пресс-служба грозненцев опубликовала фото Кокорина в спортивном костюме «Сочи», однако затем удалила пост.

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков

УЕФА отстранил английский футбольный клуб «Манчестер Сити» от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. Решение было принято по итогам расследования на предмет нарушения финансового фэйр-плей. Клуб может обжаловать отстранение в CAS. Если санкция всё равно будет применена, «Сити» не сможет играть в еврокубках на протяжении двух сезонов.

Попова и Мозгов завершили карьеру

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, объявили о завершении карьеры. ФФККР подтвердила, что спортсмены больше не будут выступать на соревнованиях. Причиной решение стало состояние здоровья фигуристов. Попова объяснила, что их с партнером преследуют травмы.