В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоится женская гонка на 10 километров свободным стилем с раздельного старта. Соревнования будут проходить в шведском Эстерсунде сегодня, 15 февраля, спортсменки выйдут на старт в 15:30 по московскому времени.

Сборную России будут представлять семь участниц: Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Диана Головань, Екатерина Смирнова, Анна Нечаевская, Алия Иксанова и Алиса Жамбалова. Иксанова будет стартовать первой из россиянок, Непряева — последней.

Также в гонке примут участие норвежки Тереза Йохауг, Хейди Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг и шведки Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Шарлотта Калла.

Многодневка «Ски Тур» проходит в рамках Кубка мира. Лидером общего зачета идет Йохауг, на втором месте располагается Непряева.