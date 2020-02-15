В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома одержал минимальную победу над «Монпелье» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе монегасков забил Ислам Слимани с передачи Александра Головина на 52-й минуте встречи.

Отметим, российский полузащитник провел на поле 87 минут, после чего был заменен на Бенжамина Хенрикса.

После 25 матчей команда Роберта Морено идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 38 очков. У имеющего в запасе один матч «Лилля», который находится на четвертом месте, 40 баллов.

Подопечные Мишеля Тер-Закаряна располагаются на шестой позиции в таблице с 37 баллами.

Следующий матч монегаски проведут 22 февраля на выезде против «Дижона», «Монпелье» в этот же день в гостях сыграет с «Анже».