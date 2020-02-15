В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» дома потерпели поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:3.

В составе «Рейнджерс» по шайбе забросили Павел Бучневич с передач Джейкоба Трубы и Криса Крайдера на 1-й минуте, Крис Крайдер с передач Мики Зибанеджада и Адама Фокса на 57-й минуте и Райан Строум в пустые ворота с передач Фила Ди Джузеппе и Артемия Панарина на 59-й минуте.

У хозяев единственный гол забил Оливер Бьоркстранд с передач Густава Нюквиста и Скотта Харрингтона на 39-й минуте встречи.

После 59 матчей «Коламбус» идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 71 очко. «Рейнджерс» занимают 11-ю строчку на Востоке с 64 баллами, проведя на две игры меньше.