В четвертьфинальном матче турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение в двух сетах от представителя Сербии Филипа Крайиновича.

Счет по сетам — 6:7 (2:7), 4:6. Встреча продолжалась один час и 32 минуты. За это время Рублев провел десять подач навылет, не совершил ни одной ошибки на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник совершил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейка из пяти возможных.

В полуфинале турнира сербский теннисист проведет встречу против французского спортсмена Гаэля Монфиса, который обыграл британца Дэниела Эванса.

Напомним, Карен Хачанов проиграл в первом круге турнира в Роттердаме, а Даниил Медведев вылетел во втором раунде.