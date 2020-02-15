Английский «Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу отстранения клуба от еврокубков из-за нарушения финансового fair-play.

Как гласит сообщение на официальном сайте, «Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен заявлением арбитражной палаты УЕФА. Отмечается, что клуб всегда чувствовал острую необходимость в независимом органе и процессе для беспристрастного рассмотрения всех неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции. Также сообщается, что еще в декабре 2018 года главный следователь УЕФА еще до начала расследования публично огласил итоги и санкции, которые он планировал применить к «Сити».

«Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признанное УЕФА. После того как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде», – сообщается в тексте заявления.

Ранее стало известно, что английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубковых турнирах на два года.

Такое решение приняла палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю. В течение двух сезонов клуб не сможет выступать в клубных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА. Пресс-служба УЕФА сообщает, что санкция была применена по результатам расследования на предмет нарушений правил финансового фейр-плей. Кроме того, «Манчестер Сити» обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.