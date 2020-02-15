Российский футбольный союз принял решение не наказывать Дмитрия Тарасова за расистскую шутку в Instagram.

«С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — заявили в пресс-службе, слова которой приводит Sport24.

Напомним, что ранее Тарасов сфотографировался с парикмахером азиатской внешности и подписал снимок «Коронавирус».

Позже Тарасов, отправившийся с «Рубином» на третий сбор, принес извинения за шутку про коронавирус в своем инстаграме.

По словам Тарасова, он бы хотел извиниться перед всеми, кого его шутка могла задеть или обидеть. Тарасов признал, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Футболист пообещал в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках.