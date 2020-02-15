Английский боец UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мнением о бое против Тайрона Вудли.

По словам Эдвардса, он думает, что Тайрона Вудли вынудили принять бой с ним, так как он не хотел проводить поединок в Лондоне и искал любое оправдание, чтобы на него не соглашаться. Эдвардс отметил, что у Вудли не было выбора, потому что этот бой — единственный, который имеет смысл как для него, так и для UFC.

«В итоге его просто заставили подраться 21 марта в Лондоне. Я просто надеюсь, что он выйдет на поединок без травм и мы сможем показать хороший бой», — сказал Эдвардс, слова которого приводит BJPenn.

Напомним, поединок Эдвардса и Вудли состоится на турнире UFC Fight Night 171 21 марта в Лондоне.