Бывший вратарь петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин может стать футболистом тульского «Арсенала».

Об этом сообщает Read Football. По информации источника, 29-летний голкипер отправится на третий тренировочный сбор туляков, после которого заключит с командой контракт до конца нынешнего сезона.

Отметим, в начале этого года Лодыгин ушел из турецкого «Газиантепа», расторгнув с клубом контракт по обоюдному согласию. За турецкую команду Лодыгин провел пять встреч, пропустив десять голов.

Напомним, в составе петербургского «Зенита» российский голкипер выступал с 2013 по 2019 год. С сине-бело-голубыми Лодыгин стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Из «Зенита» он перешел в греческий «Олимпиакос», но не смог закрепиться в клубе.