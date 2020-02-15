Моуринью заступился за пошутившего о коронавирусе Деле Алли

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о расистской шутке Деле Алли.
По словам Моуринью, он обсудил ситуацию с Алли и не думает, что футболиста нужно как-либо наказывать, так как игрок понимает ситуацию. Тренер отметил, что Алли — хороший парень, у него в команде есть большой азиатский друг, которого он любит. Португалец добавил, что у Алли не было никакого намерения кого-либо обидеть, и он сразу извинился публично.
«Думаю, Алли усвоил урок. Он осознал, что его поведение было глупым. Инцидент исчерпан», — сказал Моуринью, слова которого приводит пресс-служба «Тоттенхэма».
Напомним, в своем профиле Snapchat Деле Алли несколько дней назад выложил видео, посвященное коронавирусу. В кадре появляется сам футболист в защитной маске в аэропорту «Хитроу», рядом с ним запечатлен кашляющий азиатский мужчина. После этого Алли показывает дезинфектор для рук, рядом с которым появляется надпись: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня».
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