Моуринью заступился за пошутившего о коронавирусе Деле Алли

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о расистской шутке Деле Алли.

По словам Моуринью, он обсудил ситуацию с Алли и не думает, что футболиста нужно как-либо наказывать, так как игрок понимает ситуацию. Тренер отметил, что Алли — хороший парень, у него в команде есть большой азиатский друг, которого он любит. Португалец добавил, что у Алли не было никакого намерения кого-либо обидеть, и он сразу извинился публично.

«Думаю, Алли усвоил урок. Он осознал, что его поведение было глупым. Инцидент исчерпан», — сказал Моуринью, слова которого приводит пресс-служба «Тоттенхэма».