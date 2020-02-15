Российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, сегодня IBU объявит о мотивировке и сроке ее дисквалификации. Отмечается, что результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года будут аннулированы.

Таким образом, россиянку лишат золотой, двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионата Европы 2017 года, а также трех золотых наград летнего ЧМ-2017.

Отметим, Светлана Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. Карьеру российская биатлонистка завершила в 2017 году.

В августе 2018 года стало известно, что Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов подозреваются в употреблении допинга на основании данных паспорта крови, а также данных из базы московской антидопинговой лаборатории. Печенкина и Чернышева уже дисквалифицировали на четыре года.