Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о подписании контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешом.

По словам Лэмпарда, Зиеш — фантастический игрок, который впервые попался англичанину на глаза во время продвижения «Аякса» в ЛЧ в прошлом году. Тренер считает, что марокканец выделялся, особенно в играх против «Тоттенхэма».

Лэмпард отметил, что он знает о качествах Зиеша, так как «Челси» два раза играл против «Аякса». Тренер рассказал, что у полузащитника отличная левая нога, как правило, он играет справа, но может выйти и под нападающим.

«Безусловно, Зиеш – тот игрок, который сможет добавить нам немного креативности, привнести что-то необычное», – сказал Лэмпард, слова которого приводит Sky Sports.

Ранее стало известно, что Хаким Зиеш перешел из амстердамского «Аякса» в лондонский «Челси».

Об этом сообщает официальный сайт лондонцев. Отмечается, что 26-летний вингер перейдет в «Челси» летом, а сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Кроме того, еще четыре миллионоа предусмотрены в виде бонусов. Нынешний сезон Зиеш доиграет в «Аяксе». О длительности соглашения Зиеша с «Челси» не сообщается.