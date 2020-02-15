Российский теннисист Даниил Медведев ответил, сможет ли кто-то, кроме Надаля, Федерера и Джоковича, выиграть турнир «Большого шлема» в 2020-м.

По словам Медведева, он не любит предсказывать будущее, но считает возможным, что в 2020 году турниры «Большого шлема» не выиграет никто, кроме представителей «Большой тройки». Он отметил, что Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович выиграли много титулов подряд, и Медведев не удивится, если они возьмут все и в 2020 году.

«Они удивительны и знают, что делать в любое время. Качество их игры настолько высоко, что обыграть их очень сложно», — сказал Медведев, слова которого приводит Marca.

Ранее Медведев прокомментировал поражение от канадца Вашека Поспишила, занимающего 104-е место в рейтинге АТР, в первом круге турнира в Роттердаме.