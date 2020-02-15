Российский биатлонист Евгений Устюгов лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что результаты Устюгова, которые он показал с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут дисквалифицированы. Россиянин лишится всех медалей, очков и призов за этот период. Кроме того, в числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпиаде 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Сегодня IBU объявит о мотивировке и сроке ее дисквалификации. Отмечается, что результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года будут аннулированы.