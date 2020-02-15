Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова заявила, что французскому биатлонисту Мартену Фуркаду не надо подавать на нее в суд.

По словам Резцовой, она уже успокоилась, и Фуркад, как думает экс-биатлонистка, тоже.

«Думаю, никаких проблем не будет. Предполагаю, что Мартен пересмотрел свое мнение. Никуда ему ничего не надо подавать», — сказала Резцова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, накануне чемпионата мира по биатлону Анфиса Резцова дала интервью, в котором рассказала о том, что Мартен Фуркад и биатлонисты сборной Норвегии по биатлону не могли бы показывать такие высокие результаты без медицинской поддержки.

Мартен Фуркад, в свою очередь, заявил, что у Резцовой старческий маразм, а также отметил, что проконсультируется с адвокатами по поводу высказываний россиянки.