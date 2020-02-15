Сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

После того, как будут аннулированы результаты российского биатлониста Евгения Устюгова, он должен быть лишен золота Олимпиады, завоеванного в составе эстафетной команды. С момента вынесения решения у россиянина будет 21 день, чтобы оспорить его в Спортивном арбитражном суде.

Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Евгения Устюгова, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. Это произойдет после решения Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что результаты Устюгова, которые он показал с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут дисквалифицированы. Россиянин лишится всех медалей, очков и призов за этот период.