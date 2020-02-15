НБА назвала имена финалистов, претендующих на попадание в Зал баскетбольной славы в 2020 году.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в Зал славы могут войти бывшие игроки НБА Тим Данкан, Кевин Гарнетт и Коби Брайант. Кроме того, претендентами являются игрок женской НБА Тамика Кэтчинс и тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович.

После оглашения списка кандидатов представители комиссии должны проголосовать за включение каждого из кандидатов в Зал славы. Итоговый список будет оглашен 4 апреля на финальном турнире NCAA в Атланте.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Коби является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).