Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова и лишение спортсмена золотой медали ОИ-2014.

«Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четверка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр-2014! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал Губерниев в своем Instagram.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что результаты Устюгова, которые он показал с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут дисквалифицированы. Россиянин лишится всех медалей, очков и призов за этот период.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.