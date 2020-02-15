Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков отреагировал на дисквалификацию олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой за допинг.

По мнению Чепикова, говорить о положительной пробе через шесть лет после соревнований неправильно, потому что это удар для спортсмена. Функционер считает, что нужен временной ценз, потому что в ином случае допинг можно найти и через 20 лет.

«Непонятно, кто хранил пробы, где хранились пробы. Вдруг у кого-то был доступ, их могли подменить. Все эти действия непонятны. Нужно стараться обжаловать решения, брать профессиональных юристов. Все это мутновато», — сказал Чепиков, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, сегодня IBU объявит о мотивировке и сроке ее дисквалификации. Отмечается, что результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года будут аннулированы