Союз биатлонистов России официально подтвердил, что им было получено официальное письмо от IBU, в котором содержится информация о завершивших карьеру спортсменах Евгении Устюгове и Светлане Слепцовой.

Сообщается, что Слепцова, в связи с нарушением антидопинговых правил IBU, дисквалифицирована на два года с 11 февраля 2020 года. Также дисквалифицированы результаты баитлонистки.

Евгений Устюгов так же дисквалифицирован на два года. Дисквалификации подвергнуты все его результаты с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года включительно.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.