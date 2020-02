«Зенит» официально назначил Паскуаля главным тренером

Петербургски баскетбольный «Зенит» официально объявил, что новым главным тренером команды стал испанец Хавьер Паскуаль.

«Теперь официально: Хавьер Паскуаль — наш новый главный тренер. Добро пожаловать!» — сообщается в официальном Twitter «Зенита».

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.

Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 15, 2020