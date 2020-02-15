Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 14:15,  15 февраля 2020
Баскетбол
35

«Зенит» официально назначил Паскуаля главным тренером

&#171;Зенит&#187; официально назначил Паскуаля главным тренером
Хави Паскуаль. Фото: официальный сайт Еврокубка.

Петербургски баскетбольный «Зенит» официально объявил, что новым главным тренером команды стал испанец Хавьер Паскуаль.

«Теперь официально: Хавьер Паскуаль — наш новый главный тренер. Добро пожаловать!» — сообщается в официальном Twitter «Зенита».

Ранее стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность. Плаза возглавлял команду с декабря 2018 года. Очевидно, что контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений. На данный момент команда находится за пределами первой восьмерки Единой лиги ВТБ.

Напомним, в сезоне 2009/10 Хавьер Паскуаль привел «Барселону» к победе в Евролиге. Последним клубом испанского специалиста был греческий «Панатинаикос».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров