«Зенит» официально назначил Паскуаля главным тренером

Петербургски баскетбольный «Зенит» официально объявил, что новым главным тренером команды стал испанец Хавьер Паскуаль.
«Теперь официально: Хавьер Паскуаль — наш новый главный тренер. Добро пожаловать!» — сообщается в официальном Twitter «Зенита».
Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.
Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB
— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 15, 2020
Ранее стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность. Плаза возглавлял команду с декабря 2018 года. Очевидно, что контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений. На данный момент команда находится за пределами первой восьмерки Единой лиги ВТБ.
Напомним, в сезоне 2009/10 Хавьер Паскуаль привел «Барселону» к победе в Евролиге. Последним клубом испанского специалиста был греческий «Панатинаикос».
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