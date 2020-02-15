«Зенит» официально назначил Паскуаля главным тренером

Петербургски баскетбольный «Зенит» официально объявил, что новым главным тренером команды стал испанец Хавьер Паскуаль.

«Теперь официально: Хавьер Паскуаль — наш новый главный тренер. Добро пожаловать!» — сообщается в официальном Twitter «Зенита».

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach. Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB — Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 15, 2020

Ранее стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность. Плаза возглавлял команду с декабря 2018 года. Очевидно, что контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений. На данный момент команда находится за пределами первой восьмерки Единой лиги ВТБ.