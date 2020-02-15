Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение IBU дисквалифицировать Светлану Слепцову и Евгения Устюгова.

По словам Драчева, СБР получил уведомление о разбирательствах. 11-го числа состоится разбирательство по поводу Светланы Слепцовой, а 13-го — по поводу Евгения Устюгова. Драчев отметил, что СБР только что получил официальную бумагу, поэтому в организации должны пока официально и полноценно разобраться в этом.

«Будет ли СБР помогать Евгению оспаривать это решение? Мы сейчас внимательно рассмотрим все доводы, которые там есть, и есть очень большой лист бумаги — в 80 листах пришла информация, поэтому будем смотреть и рассматривать», — сказал Драчев, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.