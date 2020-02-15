Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на дисквалификации биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за допинг.
По словам Канделаки, ей очень интересно посмотреть на реакцию и дальнейшие действия нового спортивного руководства.
Генпродюсер «Матч ТВ» отметила, наивно думать, что история с обвинениями когда-нибудь закончится.
«Так что давайте отвечать и биться с доказательствами в руках за честное имя наших спортсменов и страны в целом», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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