Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на дисквалификации биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за допинг.

По словам Канделаки, ей очень интересно посмотреть на реакцию и дальнейшие действия нового спортивного руководства.

Генпродюсер «Матч ТВ» отметила, наивно думать, что история с обвинениями когда-нибудь закончится.

«Так что давайте отвечать и биться с доказательствами в руках за честное имя наших спортсменов и страны в целом», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.