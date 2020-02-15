Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о возможном родстве с нападающим минского «Динамо» Вячеславом Грецким.

По словам Гретцки, месяц назад друг прислал канадцу историю о Грецком. Лучший бомбардир отметил, он прочитал все о белорусе, и думает, что это удивительно. Гретцки добавил, что как только его друг прислал ему эту историю, он сказал, что Грецкий может быть его родственником.

Канадец рассказал, что его дедушка Антон иммигрировал в Чикаго из Восточной Европы в начале XX века.

«Если Вячеслав хочет играть под номером 99, я не против. Это здорово для хоккея. Я думаю, что это круто. И я желаю ему всяческих успехов», – сказал Гретцки, слова которого приводит ESPN.

Отметим, Вячеслав Грецкий провел в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 16 матчей и набрал 2 (0+2) очка.