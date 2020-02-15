Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова за допинг.

По словам Лебедева, он не видит повода для переживаний, потому что если первое место в зачете досталось России таким путем, то и хорошо, что нас лишают медалей. Лебедев отметил, если Устюгов молчит, создается впечатление, что он виноват, а если так и есть, то за первые места в Сочи не стоит так переживать. Депутат считает, что надо думать о том, как бороться с допингом в российском спорте.

«И найти того, кто подложил нам такую собаку в Сочи, что нас каждый год лишают медалей. Виноватый должен быть. И вряд ли это какая-то девочка из лаборатории Родченкова или сам Родченков», — сказал Лебедев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.