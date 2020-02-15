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  • 14:13,  15 февраля 2020
Баскетбол
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Церковный объяснил, почему Паскуаль идеально подойдет «Зениту»

Александр Церковный. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Александр Церковный. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал назначение на пост главного тренера Хавьера Паскуаля.

По словам Церковного, он уверен, что в ситуации «Зенита» Хавьер Паскуаль — это оптимальная кандидатура на должность главного тренера. Гендиректор отметил, испанец хорошо знает большую часть игроков «Зенита», знаком с тем, как работает Джоан Пласа, и сможет извлечь максимум из работы предшественника.

«У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», – сказал Церковный, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Ранее «Зенит» официально объявил, что новым главным тренером команды стал испанец Хавьер Паскуаль.

Напомним, в сезоне 2009/10 Хавьер Паскуаль привел «Барселону» к победе в Евролиге. Последним клубом испанского специалиста был греческий «Панатинаикос».

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