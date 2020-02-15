Церковный объяснил, почему Паскуаль идеально подойдет «Зениту»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал назначение на пост главного тренера Хавьера Паскуаля.

По словам Церковного, он уверен, что в ситуации «Зенита» Хавьер Паскуаль — это оптимальная кандидатура на должность главного тренера. Гендиректор отметил, испанец хорошо знает большую часть игроков «Зенита», знаком с тем, как работает Джоан Пласа, и сможет извлечь максимум из работы предшественника.

«У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», – сказал Церковный, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Ранее «Зенит» официально объявил, что новым главным тренером команды стал испанец Хавьер Паскуаль.