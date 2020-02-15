Международный союз биатлонистов прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

На официальном сайте IBU сообщается, что решение вынесено на основании изученных данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Союз биатлонистов России уже официально подтвердил, что им было получено официальное письмо от IBU, в котором содержится информация о завершивших карьеру спортсменах Евгении Устюгове и Светлане Слепцовой.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.