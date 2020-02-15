Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер заявил, что готов за один день провести поединки против российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.

По словам Мэйвезера, он уже говорил о боях с Хабибом и Конором в один день. Американец отметил, с Нурмагомедовым он готов подраться днем, а с Макгрегором – вечером.

«Вы платите 250 долларов и смотрите оба поединка», – сказал Мэйвезер, слова которого приводит Daily Mail.

Ранее отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал об условии, при котором его сын подерется с Флойдом Мэйвезером.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.