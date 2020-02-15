Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова и лишение спортсмена золотой медали ОИ-2014.

По словам Губерниева, у Устюгова были аномальные показатели паспорта крови в 2010 году, и Россия может потерять его золотую медаль в масс-старте на ОИ-2010. Комментатор отметил, что спортсмены сидели на дешевом допинге, так как Устюгову вменяют применение оксандролона, а это анаболический стероид.

Губерниев добавил, что теперь нужно вернуть все призовые, а это сотни тысяч евро.

«Вот сейчас смотрите: Волков, Малышко, Шипулин, они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами! У них отняли олимпийскую мечту. Когда эти люди что-то скажут? Опять все будут молчать, в надежде на CAS или еще что-то!» — сказал Губерниев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.