В итальянском Мартелло завершилась спринтерская гонка на седьмом этапе Кубка IBU.

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили занял второе место в гонке, допустив один промах и уступив на финише 18,8 секунд швейцарцу Жереми Финелло, чисто отработавшему на огневых рубежах. Результат победителя гонки Финелло — 24 минуты и 20 секунд.

На третьей строчке оказался представитель Норвегии Ларс Хельге Биркеланд, который отстал от лидера на 24,5 секунд и совершил один промах.

Еще один россиянин Василий Томшин финишировал на десятом месте, отстав на 45 секунд от победителя гонки. Дмитрий Иванов стал 18-м, Кирилл Стрельцов — 29-м, Алексей Слепов — 30-м, а Семен Сучилов — 37-м.

Отметим, сегодня, 15 февраля, на ЧМ в Антхольце состоится мужская спринтерская гонка, спортсмены выйдут на старт в 16:45 по московскому времени.