Атакующий защитник подмосковных «Химок» Янис Тимма снялся в клипе своей девушки, российской певицы Анны Седоковой.

Видео приурочено ко Дню святого Валентина.

По словам Седоковой, этот клип — не просто красивая картинка, а история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюбленными, ней и Янисом Тиммой.

«Я очень люблю то, что делаю и надеюсь, вам понравится моя новая работа!» — подписала Седокова ролик.

Ранее стало известно, что Седокова ждет ребенка от Тиммы. Для Седоковой это будет уже четвертый ребенок. Ранее экс-солистка «ВИА-Гры» родила от футболиста Валентина Белькевича (дочь Алина), от бизнесмена Максима Чернявского (дочь Моника) и бизнесмена Артема Комарова (сын Гектор).

Напомним, что об отношениях 36-летней певицы и 27-летнего баскетболиста все узнали летом 2019 года.