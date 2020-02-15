Приморский суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи по иску к экс-форварду «Зенита» и сборной России Александру Кержакову его первой жены Марии.

Сначала мировым судьей было постановлено, что Кержаков должен заплатить экс-супруге алименты в размере 1,2 миллиона рублей. Теперь суд увеличил размер алиментов до пяти миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Отметим, первая жена Кержакова просила суд взыскать с игрока более 6,4 миллионов рублей.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о подписании нового контракта с главным тренером юношеской сборной России 2001 года рождения Александром Кержаковым.

Напомним, Кержаков начал тренерскую деятельность в 2018-м году. Во время игровой карьеры он выступал за сборную России, на клубном уровне играл за «Зенит», «Динамо», «Севилью» и «Цюрих».