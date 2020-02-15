В Уфе завершился первый период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА, счет пока 2:1 в пользу уфимцев.

В составе хозяев дубль оформил Никита Сошников, обе шайбы он забросил в большинстве. Первый гол Сошников забил на 8-й минуте с передач Арзамасцева и Маннинена, второй — на 12-й минуте с передач Умарка и Арзамасцева.

У армейцев на 2-й минуте отличился Лукас Бенгтссон в большинстве с передач Кемппайнена и Якупова.

Отметим, встреча, которая проходит на стадионе «Уфа-Арена», стартовала в 14:30 по московскому времени.

Подопечные Алексея Кудашова продлили победную серию до семи матчей, два дня назад обыграв нижегородское «Торпедо». На данный момент армейцы по-прежнему занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь московскому ЦСКА. В активе петербуржцев 83 очка после 57 встреч.

«Салават Юлаев» в последних пяти матчах чередует победы с поражениями. В прошлой встрече уфимцы проиграли московскому «Спартаку» на своей арене. Сейчас они занимают шестое место в таблице Востока, имея 63 очка.