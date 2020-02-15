Российский биатлонист Евгений Устюгов отреагировал на информацию о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

По словам Устюгова, утром получил решение и уже не удивлен.

«Беспредел есть беспредел, живу так уже шесть лет», — заявил Устюгов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что его не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по нему о том, что он не употреблял допинг.

Спортсмен добавил, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Устюгов подчеркнул, его друзья говорили ему, что за этим стоят немцы, однако Устюгову все равно, кто за этим стоит.

«Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», – сказал Устюгов.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Союз биатлонистов России уже официально подтвердил, что им было получено официальное письмо от IBU, в котором содержится информация о завершивших карьеру спортсменах Евгении Устюгове и Светлане Слепцовой.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.