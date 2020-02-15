Российский биатлонист Евгений Устюгов работает главным судьей 10-й зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Решение об утверждении Устюгова главой судейской коллегии подписано 23 декабря Сергеем Косиловым, который в тот момент занимал пост заместителя Министра спорта РФ.

Отметим, Зимняя Спартакиада учащихся проходит с 9 февраля по 3 апреля в Красноярске, Сочи, Челябинске и Чайковском.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Союз биатлонистов России уже официально подтвердил, что им было получено официальное письмо от IBU, в котором содержится информация о завершивших карьеру спортсменах Евгении Устюгове и Светлане Слепцовой.

Кроме того, сборная России может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.